Ufficiale: Djokovic salta il Masters 1000 di Miami

Ora è anche ufficiale: Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Miami. Ad annunciarlo sui social è il diretto interessato, recentemente eliminato da Luca Nardi al terzo turno di Indian Wells. “Ciao Miami, sfortunatamente non giocherò quest’anno l’Open – scrive Djokovic confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi – In questa fase della mia carriera sto cercando di equilibrare i miei impegni privati e professionali. Mi dispiace di non incontrare alcuni dei tifosi migliori e più appassionati del mondo. Non vedo l’ora di competere in Miami in futuro!”. A questo punto Djokovic dovrebbe concentrarsi sulla preparazione della stagione sulla terra, con possibile ritorno in campo al 1000 di Montecarlo, al via il 7 aprile.