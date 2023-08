Tsitsipas lancia la sfida a Badosa: “Voglio migliorare il suo ranking di numero 2”

È la coppia del circuito più chiacchierata del momento sui social e Stefanos Tsitsipas lancia la sfida alla sua nuova compagna, Paula Badosa. Dopo il titolo vinto a Los Cabos, il tennista greco ha fissato l’obiettivo di raggiungere la vetta del ranking ma rispondendo in modo particolare in riferimento alla tennista spagnola. “Il mio obiettivo è di superare la classifica di Paula, che è stata numero 2 al mondo – ha rivelato Tsitsipas, che intanto recupererà una posizione e salirà in quarta piazza – E’ un cammino ancora molto lungo ma credo che il mio tennis sia buono, è stato un bel test questa settimana qui”.