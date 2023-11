Tronchetti Provera celebra Jannik Sinner: “Per freddezza e capacità mi ricorda Schumacher”

“Sinner per freddezza, professionalità e capacità naturali mi ricorda Schumacher. Ha qualità naturali ma sa anche fare squadra, con una leadership che lo rende simpatico. Lo stiamo scoprendo, sembrava un ‘giovane freddo’ adesso è uno di noi”. A dirlo è l’amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, soffermandosi sull’eroe azzurro in Coppa Davis. “Il paragone con Schumi è ingombrante ma vedo in lui anche un grande equilibrio, non è uno che si monta la testa e questa è la sua forza. È solido”, ha aggiunto.

E sull’attualità in F1, spiega: “Verstappen ha una marcia in più degli altri, aldilà della macchina. Nelle ultime gare ci sono stati segnali positivi da parte della Ferrari, qualcosa sta cambiando”. E sul bis mondiale di Bagnaia in MotoGP su Ducati: “Una bellissima storia, un risultato meraviglioso. Bagnaia ha fatto un campionato straordinario, questo binomio funziona”. Poi si passa al calcio. E in particolare a Juventus-Inter, terminata 1-1: “La partita di ieri sera non è stata bella ma ha dato segnali interessanti, con la Juve che è partita all’arrembaggio e l’Inter che ha subito con equilibrio. È mancata quella spinta creativa del centrocampo, poi il secondo tempo è stato tattico con le due squadre più preoccupate di non perdere”. E su Lautaro Martinez. “Lui è la bandiera dell’Inter e vuole esserlo, che mi pare la cosa più importante. Da quando è tornato dal Mondiale è diventato il leader della squadra – ha aggiunto Tronchetti Provera – è maturato molto e poi ha delle capacità sotto rete che porta a questi risultati. Con caratteristiche diverse in questo momento lo metto soltanto dietro a Ronaldo il Fenomeno”.