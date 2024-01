Trionfo Sinner, Abodi: “Mai visto un campione così grande, semplice, profondo e umano”

“Formidabile! Ma una parte fondamentale della meravigliosa vittoria di Sinner agli Australian Open sta in questa immagine: i sentimenti, l’abbraccio, la riconoscenza, la squadra, la famiglia, i valori! Insieme al talento e alla tenacia, il valore dell’umiltà, dell’educazione, della gentilezza, della semplicità e della riconoscenza. E, anche dopo questa incredibile successo, della voglia di imparare e migliorare”. Lo ha scritto su X il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. “Mai visto un campione così grande e così semplice, profondo e umano. Felice e orgoglioso che sia italiano”, ha concluso Abodi subito dopo il trionfo dell’azzurro in rimonta su Medvedev.

