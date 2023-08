Trevisan-Putintseva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Yulia Putintseva nel primo turno degli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. La toscana non si presenta nelle migliori condizioni fisiche all’appuntamento. La settimana scorsa, dopo essere stata ripescata come lucky loser nel tabellone principale di Cleveland, si è dovuta ritirare nelle battute finali del secondo set all’esordio contro la padrona di casa Peyton Stearns. Il sorteggio le ha riservato subito un ostacolo molto complicato come la ventottenne kazaka.

Quest’ultima è una giocatrice da sempre molto pericolosa in queste condizioni. Trevisan, nonostante le venti posizioni in più nel ranking, partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. L’unico scontro diretto, inoltre, è stato appannaggio dell’avversaria, che nel 2021 si è imposta facilmente nel primo turno ad Abu Dhabi. Accedere al secondo turno, tuttavia, non rappresenta un’utopia per Martina. Qui eventualmente incrocerebbe la racchetta contro una tra la qualificata coreana Na-Lae Han oppure la ceca Marketa Vondrousova, trionfatrice a Wimbledon lo scorso luglio.

SEGUI IL LIVE DI TREVISAN-PUTINTSEVA

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Putintseva scenderanno in campo oggi (martedì 29 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 14 (al termine del primo turno maschile tra l’australiano Jason Kubler e il sanremese Matteo Arnaldi). La copertura televisiva sarà offerta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).

L’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi live e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati, selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per le TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’esordio newyorkese di Trevisan attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.