Torneo Avvenire 2023: sorridono gli azzurri, avanti Pieroni, Gentili e Darderi

Il Torneo Avvenire, giunto alla 56esima edizione, continua a parlare azzurro. Nella giornata di mercoledì, dedicata alla parte alta dei tabelloni maschile e femminile, spicca il derby tutto italiano tra Ylenia Zocco e Sveva Pieroni. Quest’ultima, toscana di 15 anni, è riuscita a vincere al terzo set dopo un duello fatto di variazioni, vincenti e alternanza di gioco corto e profondità. Tanta, tantissima maturità per le due giocatrici, poi è la pistoiese nel terzo set, con maggiore aggressività e meno stanchezza, a portare a casa la vittoria al terzo match point a disposizione. Prosegue anche il torneo dell’altra toscana Agnese Gentili: l’aretina, dopo aver battuto la numero uno del torneo Adelina Lachinova, ha battuto anche la qualificata Ofeliya Derboyan. Le due correggionali si affronteranno venerdì ai quarti di finale e questo vuol dire che ci sarà almeno un’italiana nelle semifinali femminili.

In campo maschile, show dell’italo-argentino Vito Antonio Darderi, in campo per due giorni di fila. Dopo aver battuto l’austriaco Behrmann ieri, ha battuto 7-6 6-3 il polacco Sadzik quest’oggi. Il fratello minore di Luciano, di base a Fano, approda dunque al turno successivo e lo fa con merito e grande brillantezza. Francesco Dresseno, quindicenne vicentino, si è invece arreso contro il kazako Daniel Tazabekov.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Tabellone singolare maschile Under 16, ottavi di finale

K. Kincses (Hun) b. I.L. Vertberger (Arg) 6-0 6-4, V.A. Darderi (Ita) b. J. Sadzik (Pol) 7-6(2) 6-3, D. Tazabekov (Kaz) b. F. Dresseno (Ita) 6-3 7-6(5), R. Duarte (Por) b. D. Vterkovskyi (Ukr) 6-4 1-6- 6-1.

Tabellone singolare femminile Under 16, ottavi di finale

A. Gentili (Ita) b. O. Derboyan (Rus) 6-2 6-2, S. Pieroni (Ita) b. Y. Zocco (Ita) 6-3 5-7 6-0, L. Slamenikova (Cze) b. V. Bedini (Ita) 7-6(0) 6-2, M. Thamm (Ger) b. M. Jankovic (Srb) 6-2 4-6 6-3.

Tabellone singolare maschile Under 14, ottavi di finale

M. Marsik (Cze) b. N. Mondini (Ita) 6-2 1-6 6-2, F. De Matteo (Ita) b. T. Mascaretti (Ita) 4-6 6-0 6-3. Da concludere: I. Savgira (Rus) – M.G. Scotuzzi (Ita) , M. Maniglia (Ita) – M. Pescosolido (Ita) .

Tabellone singolare femminile Under 14, ottavi di finale

M. Nishiwaki (Jpn) b. J. Kymalainen Brekalo (Cro) 6-0 6-0, F. Janssen (Bel) b. N. Villa (Sui) 7-6 6-2, P. Piñera Celorio (Esp) b. J. Reynolds (Fra) 6-0 6-0, M. Schweika (Ger) b. I. Cretan (Rou) 5-7 6-0 6-0.