Tennis, Volandri: “Vogliamo vincere un’altra Davis. Sinner punta al numero uno e agli Slam”

“Prospettive ottime e rosee per la nostra squadra, lascia ben sperare per il futuro. La vittoria a volte arriva, ma vincere due di fila può essere una conferma importante. Già ci poniamo l’obiettivo di vincerne un’altra, di farlo con Berrettini, questa è la promessa che ci siamo fatti con gli altri ragazzi, ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, in un’intervista al Coni: “A noi piace raggiungere gli obiettivi, chiuderli a programmarli di nuovo. Ora vogliamo vincere un’altra Coppa Davis. La prossima partita sarà a settembre, avremo tempo di lavorare sul futuro. I ragazzi sono tutti in preparazione invernale, con l’entusiasmo di aver vinto la Davis. Per Berrettini incrociamo le dita, ci crede”.

E su Sinner: “Sinner dobbiamo tenercelo stretto ed essere orgogliosi di avere un giocatore del genere. Avete visto quanto tenga alla maglia azzurra. Lavora per diventare numero uno al mondo, ce la può fare, può vincere uno Slam e anche più di uno. Il commento di Djokovic? Quando vinci tre Slam su quattro e sei uno al mondo pensi di avere tutto il meglio che c’è sul mercato, ma d’altro canto Sinner si è meritato quel premio per i suoi tecnici”.