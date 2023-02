Tennis, Venus Williams: “Ero entusiasta per il 2023 ma è arrivato un altro stop. Spero di tornare presto”

Venus Williams era entusiasta di iniziare il suo 2023 dopo una scorsa annata in cui gli infortuni le avevano permesso di disputare solo quattro tornei: “Avevo deciso di prendermi un po’ di tempo lontano dalla competizione per continuare a lavorare sul mio gioco, quattro mesi in cui non ho smesso di allenarmi, entusiasta di giocare ancora una volta gli Australian Open”, ha dichiarato la campionessa americana in un vlog su Youtube.

Il programma prevedeva, prima dello slam australiano, il torneo di Auckland: “Lì conservo grandi ricordi del passato, ma le cose sono subito andate per il verso sbagliato. Non avevamo ricevuto i bagagli, il che significa niente racchette. La Wilson è riuscita a procurarmi qualche attrezzo, poi dopo tre giorni finalmente sono arrivati i miei bagagli ed ero pronta a disputare il torneo. Non ho giocato molto negli ultimi due anni, quindi ogni volta che entro in uno stadio significa molto per me”.

“Ho giocato un buon match contro una giovane dal grande futuro (Volynets, ndr) – ha proseguito la 42enne -. Vincere di nuovo una partita è stato come vedere sorgere il sole, che poi in Nuova Zelanda non avremmo più visto. Martedì ha iniziato a piovere ad Auckland e abbiamo iniziato a spostarci tra vari campi, finendo per giocare al coperto, in condizioni totalmente differenti. Nel secondo turno contro Zhu ho avvertito un fastidio alla gamba. Sono uscita dal campo triste, perché sapevo che gli Australian Open erano molto vicini”.

“Ho fatto una risonanza magnetica e giorni dopo non ci sono state sorprese: ho avuto un infortunio al bicipite femorale, che mi ha fatto saltare l’Australian Open, dove avevo ricevuto una wild card. Ora devo affrontare un altro recupero, ho iniziato a camminare ma devo ancora riprendere a correre. So che le cose non possono sempre andare bene, quindi il mio prossimo passo è sentirmi di nuovo a mio agio con il mio corpo, ho subito molti infortuni e so quanto tempo ci vuole per ritrovare quella fiducia. Spero di tornare a giocare a tennis molto presto, non so esattamente quando, spero il prima possibile”, ha concluso Venus.