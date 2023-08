Tennis, Vagnozzi: “Sinner deve ancora migliorare. Non prendiamo Alcaraz come riferimento”

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha commentato la prima vittoria in un Masters ‘1000’ del tennista altatesino. “È stata un’ottima settimana, la vittoria con Berrettini gli ha dato fiducia. Jannik deve ancora fare tanto lavoro, c’è ancora molto da migliorare, ma non prendiamo Alcaraz come punto di riferimento”

Poi ha proseguito parlando di Darren Cahill, tecnico australiano entrato da poco a far parte dello staff azzurro: “E’ una persona preparata, si è integrato benissimo al gruppo di italiani. Sono fortunato, con lui posso migliorare ancora come coach avendolo accanto”. Ora a Sinner lo attende il torneo di Cincinnati: “Ora è importante recuperare le energie mentali, le ha consumate molto nelle ultime due partite. La prima partita dopo una vittoria è sempre la più complicata. Digerito il match point contro Alcaraz agli Us Open? Sì, ce lo siamo dimenticato. Altro step importante è stata Wimbledon e ora la vittoria a Toronto. Risultati che lo alleggeriscono e lo faranno competere ancora meglio”, ha concluso.