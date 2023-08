Cremonese-Crotone, programma e telecronisti Mediaset trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Cremonese-Crotone, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Zini in palio il pass per i sedicesimi tra una squadra di Serie B e una di Serie C, dunque occasione molto ghiotta per entrambe per far parte delle migliori della competizione. Appuntamento alle ore 17.45 di lunedì 14 agosto, chi riuscirà a vincere? Scopriamolo assieme.

Cremonese-Crotone sarà visibile su Mediaset Canale 20 con la telecronaca di Raffaele Pappadà.