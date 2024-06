Tennis, Tomic litiga con la fidanzata in campo e si ritira dal match

Con Bernard Tomic in campo non ci si annoia mai. Poco importa se si tratta di un match di secondo turno del Challenger di Little Rock contro un avversario modesto come il giapponese Yuta Shimizu. Dopo aver perso rapidamente il primo set per 6-1, il tennista australiano si è avvicinato a rete per stringere la mano all’arbitro e all’avversario e si è ritirato. Ciò che non è passato inosservato è stato però il motivo alla base della scelta di dare forfait.

Durante il primo set, Tomic continuava infatti a litigare con la fidanzata, l’influencer Keely Hannah. “Sei risultata positiva al Covid oggi” l’ha rimproverata Bernard, ma la ragazza ha replicato: “No, è successo due settimane fa“. Una discussione evidentemente più importante della partita per Tomic, che ha preferito ritirarsi. Ironia della sorte, poco dopo il match l’australiano è risultato anche lui positivo al Covid. E chissà che l’accaduto non possa avere ripercussioni sulla coppia, legata da ormai due anni. Tomic ha infatti disattivato il suo profilo Instagram e la fidanzata l’ha reso privato.