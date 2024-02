Tennis, Stefanos Tsitsipas da lunedì lascerà la top-10 del ranking dopo quasi 5 anni

La classifica difficilmente mente. E vale anche per Stefanos Tsitsipas, che negli ultimi dodici mesi ha faticato tremendamente nell’ottenere risultati degni del suo passato. Il tennista ellenico, anche numero tre del ranking mondiale nel 2021, lunedì uscirà per la prima volta in quasi cinque anni dalla top-10 della classifica ATP. I continui progressi di Alex De Minaur – in semifinale anche questa settimana a Rotterdam – e la vittoria nella notte italiana arrivata da parte di Taylor Fritz a Delray Beach ufficializzano il verdetto in vista del prossimo aggiornamento ufficiale in uscita lunedì: dopo 259 settimane consecutive, Tsitsipas lascia la top-10.