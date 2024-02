Tennis, Sinner: “Il successo non mi ha cambiato. Voglio fare bene a Roma e vincere una medaglia a Parigi”

In un’intervista rilasciata a Sportmediaset, Jannik Sinner ha parlato del grande obiettivo del 2024, le Olimpiadi di Parigi: “E’ bello già soltanto pensare di farne parte. Ovviamente proverò a conquistare una medaglia, ma credo che sia un’esperienza importante anche per conoscere sportivi nuovi – tra cui gli atleti più forti – che hanno nuovi metodi di lavoro e prendere tante informazioni utili per il mio futuro“. Un altro obiettivo dell’azzurro sono poi gli Internazionali d’Italia: “Giocare di fronte a tanti tifosi è la cosa più bella che c’è. E’ incredibile il boato del pubblico quando entri in campo, sembra ci siano 50mila persone. Lo scorso anno era partito bene, ma poi non avevo fatto un buon torneo. Mi auguro di alzare l’asticella quest’anno“.

Non poteva poi mancare un pensiero in merito ai prossimi Slam, che si giocheranno su superficie diverse dal cemento: “Su terra posso giocare molto bene, ma è dove posso fare più miglioramenti. Con l’erba devi farci amicizia perché a volte scivoli oppure capita che la palla rimbalzi male. Tuttavia si tratta di una sfida che mi piace“. Infine, Sinner ha messo in chiaro: “Il successo non mi ha cambiato come persona. La sensazione dopo una vittoria è fantastica, ma resto consapevole dell’importanza delle cose fuori dal campo, come la famiglia e le persone care“.