Tennis, Sinner: “Sono contento del mio percorso, spero di giocare altre partite così in futuro”

Jannik Sinner ha lottato fino alla fine, ma nell’ultimo atto del torneo Atp di Rotterdam 2023 si è dovuto arrendere a Daniil Medvedev. Al termine del match perso l’altoatesino ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Supertennis: “Ho giocato molte partite nelle ultime due settimane, sono contento comunque del mio percorso. Nel primo set mi sentivo alla grande, non ho iniziato al meglio il secondo. E’ cambiata l’inerzia. Nel terzo non ho servito bene quando ho subito il primo break. Complimenti a Daniil, spero di poter giocare ancora partite così in futuro”.

Il nuovo numero 12 del mondo ha fatto altri passi in avanti, ma non ha ancora raggiunto il livello dei top player assoluti: “Ne ho fatti in tutto, anche dal punto di vista fisico nonostante la stanchezza della finale. Penso di aver fatto progressi con il servizio e con il diritto. Forse avrei potuto andare un po’ più spesso a rete. Ma credo che tatticamente ho fatto le scelte giuste. La fiducia può aiutarti in alcuni momenti delle partite. Credo che generalmente cerco di rimanere fedele al mio piano di gioco, di essere aggressivo, di venire avanti. Certo ci sono partite in cui riesco a farlo più spesso e altre, come oggi, in cui posso farlo meno”.