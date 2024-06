Tennis, Sabalenka salta le Olimpiadi di Parigi 2024: “Devo prendermi cura della mia salute”

Aryna Sabalenka non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ad annunciarlo è stata lei stessa in occasione del Media Day del Wta 500 di Berlino, torneo sull’erba tedesca in preparazione di Wimbledon. “È troppo per la programmazione e ho deciso di prendermi cura della mia salute, specialmente dopo tutte le difficoltà che ho avuto negli ultimi mesi – ha spiegato la bielorussa -. Preferisco riposarmi un po’ per assicurarmi di essere pronta fisicamente per la stagione sul cemento nordamericano“.

Si tratta di un colpo di scena non indifferente visto che la campionessa dell’Australian Open era una delle giocatrici più accreditate per conquistare una medaglia (forse seconda solo a Iga Swiatek in un’ipotetica griglia di partenza). La terra rossa però non è la sua superficie migliore ed evidentemente non vuole sottoporre il suo corpo a uno stress eccessivo passando dall’erba al rosso e poi subito dopo al cemento.