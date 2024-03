Tennis, Roger Federer a Roma per il matrimonio di un suo caro amico

Dopo la vacanza in Thailandia e la trasferta negli Stati Uniti per partecipare alla cerimonia degli Oscar, Roger Federer fa tappa in Italia. Il campione elvetico è infatti arrivato a Roma ci resterà per tutto il weekend. Il motivo? Il matrimonio di un suo caro amico, che convolerà a nozze ed ha invitato, tra gli altri, lo stesso Federer. Il 20 volte campione Slam ha quindi trascorso la mattinata nel complesso del Foro italico insieme agli altri invitati, nell’esclusiva terrazza che osserva dall’alto i campi 5, 6, 7 e 8. Pur non essendoci il torneo e dunque i fan, non sono mancate le richieste di foto, autografi e interviste, ma la sicurezza dell’evento ha impedito a tutti di avvicinarsi a Federer. Blindato anche il noto ristorante in cui Federer cenerà stasera, continuando a godersi il suo soggiorno romano.