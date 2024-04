Tennis, Rafa Nadal rappresenterà Team Europe alla Laver Cup 2024

Il Roland Garros 2024 non sarà l’ultimo torneo della carriera di Rafa Nadal. E’ stata infatti ufficializzata la partecipazione del 22-volte campione Slam alla Laver Cup, in programma a Berlino, in Germania, dal 20 al 22 settembre. Il tennista spagnolo rappresenterà il Team Europe ed affiancherà i già annunciati Alcaraz, Medvedev e Zverev.

“Sono molto felice di giocare la Laver Cup a Berlino per il Team Europe – ha detto Nadal –Ho dei ricordi davvero speciali delle mie esperienze in Laver Cup, comprese tutte le emozioni di Londra di due anni fa quando ho giocato al fianco di Roger per l’ultima volta“. Al momento è ancora presto per sbilanciarsi, tuttavia è impossibile non fare un parallelo con Roger Federer, che annunciò il ritiro dal tennis proprio alla Laver Cup del 2022, alla quale era presente anche Rafa Nadal, con cui condivise il campo per un ultimo match di doppio.