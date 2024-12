Il mondo del tennis sta vivendo un momento di pausa e di preparazione per quella che sarà la nuova stagione, al via tra non molto. Un momento perfetto per Alex De Minaur e Katie Boulter, che ne hanno approfittato per annunciare il fidanzamento ufficiale, con tanto di anello e promessa di matrimonio. Una tappa importante nella vita dell’australiano, entrato quest’anno per la prima volta in top-ten Atp, e la britannica, attuale numero 23 del ranking Wta: i due formano una coppia ormai dal 2020, e a Wimbledon hanno anche partecipato insieme nel doppio misto.

L’annuncio del fidanzamento ufficiale è arrivato su Instagram, con un selfie in cui lei ha il braccio appoggiato attorno a lui mostrando anche l’anello al dito. “Abbiamo tenuto nascosto un piccolo segreto…”, la didascalia del post, mentre nei commenti sono subito arrivate le congratulazioni anche da parte dei colleghi, tra cui Kokkinakis e Kalinskaya.

De Minaur e Boulter, la carriera dei due

Questo annuncio è solo l’ultima bella notizia di un 2024 da incorniciare per De Minaur che, come anticipato, quest’anno è entrato per la prima volta tra i migliori dieci tennisti al mondo. Nato a Sydney nel febbraio del 1999, in carriera vanta nove titoli nel circuito Atp, tra cui le due edizioni del 500 di Acapulco, nel 2023 e nel 2024. Se nel 2023 è arrivato per la prima volta in finale in un Masters 1000, a Toronto, arrendendosi poi a Jannik Sinner, nel 2024 ha raggiunto per la prima volta un quarto di finale di un Grande Slam al Roland Garros, battendo Medvedev. Un risultato poi replicato a Wimbledon e agli US Open. Una crescita costante, che l’australiano spera di poter proseguire nella nuova stagione.

Con un lungo passato nell’ITF, in cui ha vinto sette titoli in singolare, Boulter è entrata per la prima in top-100 nel 2018. Anche per la classe ’96 la crescita è stata costante, fino al primo titolo nella Wta arrivato lo scorso anno nel 250 di Nottingham: iscritta con una wild card, Boulter arriva fino alla finale, in cui vince il derby con Jodie Burrage. Da campionessa in carica, Boulter si ripete nello stesso torneo anche nel 2024. In precedenza era arrivato anche il successo nel 500 di San Diego, finora quindi la sua vittoria più prestigiosa.

Tennis, una questione… di coppia

Quella formata da De Minaur e Boulter non è certo l’unica coppia di colleghi nel mondo del tennis. Altri due grandi protagonisti della racchetta impegnati in una relazione, ad esempio, sono il numero uno del mondo Jannik Sinner e la russa Anna Kalinskaya. Parlando ancora di tennisti italiani, una coppia storica è quella formata da Fabio Fognini e Flavia Pennetta, convolati a nozze nel 2016. Altre coppie ben consolidate sono quelle formate da Gael Monfils ed Elina Svitolina e tra Denis Shapovalov e Mirjam Bjorklund. Non ancora arrivati alla proposta di matrimonio, ma comunque ormai coppia ben consolidata e affiatata, sono Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, protagonisti insieme anche in campo nel doppio misto.