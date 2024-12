Il programma della giornata di mercoledì 1 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis a Brisbane (combined), Hong Kong (maschile), Auckland (femminile) e Sydney/Perth (United Cup, a squadre). La nuova stagione tennistica è già cominciata, mentre l’anno solare inizierà solo domani: ad inaugurarlo saranno numerosi match interessanti, con però un solo tennista azzurro impegnato: Lorenzo Sonego, che affronta Cameron Norrie in quel di Hong Kong.

Programma Atp/Wta Brisbane

Per quanto riguarda il torneo femminile, vanno in scena i restanti incontri di secondo turno: spicca il debutto di numerose teste di serie, da Emma Navarro a Vika Azarenka, passando per Kostyuk e Kasatkina. Nel torneo maschile, invece, inizia il secondo turno e tornano in campo il campione in carica Grigor Dimitrov, il beniamino di casa Jordan Thompson e il ceco Jiri Lehecka, che al primo turno ha sconfitto Holger Rune. In campo anche Novak Djokovic e Nick Kyrgios per il loro secondo match di doppio.

PAT RAFTER ARENA

Ore 02:00 – (WC) Birrell vs (2) Navarro

Non prima delle 03:30 – (WC) Vukic vs (2) Dimitrov

Non prima delle 05:30 – Mektic/Venus vs Djokovic/Kyrgios

Non prima delle 09:30 – (10) Azarenka vs (WC) Joint

Non prima delle 11:00 – (8) Thompson vs Michelsen

SHOW COURT 1

Ore 02:00 – (Q) Nishioka vs Lehecka

Non prima delle 03:30 – Stearns vs (3) Kasatkina

a seguire – Yuan vs (9) Kostyuk

a seguire – (12) Noskova vs (Q) Todoni

SHOW COURT 2

Ore 02:00 – (13) Samsonova vs (Q) P.Kudermetova

a seguire – (16) Yastremska vs Potapova

a seguire – Lamens vs (11) Frech

COURT 10

Ore 03:00 – (Q) Bonzi vs Jarry

Programma Atp Hong Kong

In Asia vanno in scena 4 degli 8 incontri di secondo turno. Esordiscono Karen Khachanov (terza testa di serie), che sfida Nishikori, e Arthur Fils (quarta forza del seeding), opposto all’altra wild card Bergs. In campo anche Lorenzo Sonego, che dopo il convincente successo ai danni di Brandon Nakashima trova il britannico Cameron Norrie.

CENTRE COURT

Ore 06:00 – Norrie vs Sonego

a seguire – (WC) Bergs vs (4) Fils

Non prima delle 10:30 – (3) Khachanov vs (WC) Nishikori

COURT 1

Ore 05:00 – Kecmanovic vs Muller

Programma Wta Auckland

In scena il 50% delle sfide di secondo turno anche sul cemento neozelandese di Auckland, dove le luci dei riflettori sono puntate su Naomi Osaka, attesa da un altro match sulla carta agevole contro l’austriaca Grabher. Impegnata poi un’ex campionessa Slam come Sofia Kenin mentre chiude il programma il derby americano Volynets-Li.

CENTRE COURT

Ore 23:30 – Marino vs Pera

a seguire – (7) Osaka vs Grabher

a seguire – Kenin vs (5) Tauson

Non prima delle 06:30 – (8) Volynets vs Li

Programma United Cup

Tanta carne al fuoco invece tra Sydney e Perth, dove la United Cup entra nel vivo. Innanzitutto si disputano due sfide che valgono la qualificazione ai quarti di finale: Polonia e Repubblica Ceca si contendono la vetta del girone, mentre la Gran Bretagna va a caccia del secondo successo per blindare il primo posto ed eliminare l’Australia. Si disputano però anche i primi due quarti di finale. Il Kazakistan di Rybakina affronta la Germania di Zverev (tutto lascia pensare ad un doppio misto decisivo), mentre gli Usa sfidano la Cina e lo faranno con i favori del pronostico. Il match che l’Italia dovrà seguire attentamente è Gran Bretagna-Australia: la sua avversaria nei quarti di finale sarà infatti la vincente di quel girone.

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO

00:30 – Polonia vs Repubblica Ceca

03:00 – QF 1: Kazakistan vs Germania

07:30 – Gran Bretagna vs Australia

10:00 – QF 2: Usa vs Cina