Claudio Lotito è pronto a piazzare il primo colpo per il mercato di gennaio della Lazio: c’è da far fronte all’emergenza della squadra di Baroni

All’improvviso la Lazio si è ritrovata con la coperta corta a centrocampo. Nonostante la rosa attuale sembrava costruita, a differenza delle altre dell’era Lotito, con più varietà di scelte. Anche merito di Marco Baroni che è riuscito a ricavare il massimo fin qui da ogni singolo giocatore. I problemi, però, sono sorti dopo la decisione di cambiare modulo da parte dell’ex Verona.

Inizialmente i capitolini giocavano con il 4-2-3-1 e dunque con soli due centrocampisti di ruolo in mediana. Poi c’è stato il passaggio, soprattutto negli scontri diretti, al 4-3-3 per infoltire maggiormente la linea mediana e non avere una squadra troppo sbilanciata in avanti. Con l’infortunio di Vecino che ne avrà fino a marzo, i soliti problemi di Castrovilli fin qui un oggetto misterioso e la mancata sostituzione di Cataldi, partito negli ultimi giorni del mercato estivo, restano solo Rovella, Guendouzi e Dele-Bashiru. Ecco spiegato perché i tre di centrocampo non hanno ricambi se si gioca col 4-3-3 e oggi si parla di emergenza.

Lotito compra: arriva il primo rinforzo per la Lazio di Baroni?

Da sei per due posti si è passati a tre (e mezzo) per tre posti: coperta cortissima. Il mezzo è rappresentato da Castrovilli, impiegabile però solo in campionato e che continua a non dare rassicurazioni né di tenuta fisica né tecniche. Si è anche vociferato un possibile addio. In rosa sarebbero presenti anche Basic e Akpa-Akpro ma sono fuori lista e il secondo è stato ormai ceduto al Monza. Urgono rinforzi dal mercato.

La Lazio, inoltre, ha anche un problema di lista: non può tesserare giocatori over 22, altrimenti sarà necessario un taglio. Per questo si cercano profili giovani. Con queste premesse appare perfetto il possibile approdo nella Capitale di Jacopo Fazzini dell’Empoli. Sembra essere lui il colpo scelto da parte di Lotito e Fabiani.

Classe 2003, italiano, di ottima prospettiva è finito un po’ ai margini nel club toscano a causa di un infortunio. Una volta rientrato D’Aversa non se l’è (ancora) sentita di cambiare i meccanismi di una squadra che sta funzionando alla grande e per questo, ad oggi, il centrocampista non è centrale nel centrocampo toscano. La Lazio può essere l’occasione giusta. Non sarà però facile arrivare alla fumata bianca.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, c’è ancora distanza tra le due società con Corsi che chiede tanto per il suoi gioiellino mentre Lotito, come noto, preferisce giocare al risparmio, specialmente a gennaio dove raramente ha fatto mercato. L’intesa può essere trovata sulle basi di un prestito di 18 mesi con riscatto obbligatorio ad una cifra intorno ai 15 milioni di euro da esercitare nell’estate 2026. L’intesa col giocatore e il suo entourage, invece, è stata già raggiunta.