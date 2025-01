Cala il sipario sul secondo lunedì della nuova stagione tennistica, l’ultima prima dell’Australian Open. Si gioca in Oceania, dove sono in corso i tornei di Adelaide (combined), Hobart (femminile) e Auckland (maschile). Gli unici due italiani in campo erano Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, entrambi sconfitti, ma non è mancato lo spettacolo. Oltre ai match andati in scena, spiccano soprattutto i tanti ritiri: molti giocatori, specialmente quelli andati in fondo nei tornei della scorsa settimana, hanno infatti dato forfait.

Atp Adelaide

Prima vittoria stagionale per Denis Shapovalov, che liquida in due set il cinese Zhang per 6-3 6-4. Il derby spagnolo va ad Alejandro Davidovich Fokina, che piega per 7-5 6-2 Bautista Agut, mentre O’Connell regala una soddisfazione ai tifosi di casa superando in due set Rinderknech. Come prevedibile, infine, è arrivato il forfait di Jiri Lehecka, campione in carica e fresco vincitore dell’Atp 250 di Brisbane. Il suo posto in tabellone è stato preso dal qualificato Benjamin Bonzi, che beneficerà di un bye e debutterà dal secondo turno. Si è ritirato pure Jaume Munar dopo la semifinale raggiunta la scorsa settimana a Hong Kong.

Wta Adelaide

Ritorno con vittoria per Marketa Vondrousova, che non giocava un match dallo scorso Wimbledon ma ha cominciato bene la stagione, superando per 6-4 6-7 6-2 la russa Pavlyuchenkova. Hanno avuto bisogno di tre set anche Alexandrova per piegare Fernandez e Paula Badosa per mandare al tappeto la qualificata Stearns dopo 2h45′. Bene Kasatkina e Putintseva, mentre il risultato più sorprendente è il 6-4 6-0 che Emerson Jones ha rifilato alla cinese Wang. L’australiana, in tabellone con una wild card, è nata nel 2008 ed è la numero uno del ranking junior.

Atp Auckland

Oltre alla sconfitta di Darderi contro Borges, soltanto tre partite di primo turno si sono disputate. Carballes Baena ha piegato al terzo set Altmaier, mentre Michelsen ha superato in rimonta Nagal. Ko all’esordio nel circuito Atp infine il neozelandese Becroft, sconfitto in due set abbastanza lottati dal qualificato Zizou Bergs. Come ad Adelaide, però, la notizia di giornata sono stati i ritiri: Reilly Opelka ha rinunciato alla trasferta in Nuova Zelanda dopo le fatiche di Brisbane, mentre Lucas Pouille è stato il secondo francese dopo Mpetshi Perricard a dare forfait. Ben quattro i lucky loser finora: Comesana, Diaz Acosta, Altmaier e Mannarino.

Wta Hobart

Sei vittorie per 2-0 su sette match in Tasmania, dove l’unico successo al terzo set l’ha conquistato Carle ai danni di Bouzas Maneiro. Secondo turno raggiunto anche da Avanesyan, Kessler, Bondar e Minnen. Infine, Camila Osorio ha regolato per 6-2 6-3 la cinese Yuan e sfiderà Kudermetova, giustiziera di Elisabetta Cocciaretto.