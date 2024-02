Tennis, Novak Djokovic e Rafa Nadal in volo insieme verso gli Stati Uniti (FOTO)

In questo momento ci sono diverse migliaia di aerei in volo da una parte all’altra del globo. Uno di questi, però, è un po’ più speciale degli altri. Novak Djokovic e Rafael Nadal si sono ritrovati insieme in viaggio verso gli Stati Uniti, dove tra meno di due settimane avrà inizio il Masters 1000 di Indian Wells, seguito poi da quello di Miami. Per Rafa anche un’esibizione a Las Vegas insieme a Carlos Alcaraz nei giorni precedenti al torneo californiano, ma soprattutto la buona notizia è che pare intenzionato a tornare in campo dopo l’infortunio patito a gennaio. I due hanno deciso di immortalare il momento con uno scatto in diretta dai cieli.