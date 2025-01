Luca Nardi inizia la nuova stagione col piede giusto e si qualifica per il main draw dell’Atp 250 di Auckland. Dopo aver superato in rimonta il tedesco Masur all’esordio, il tennista pesarese si è ripetuto contro l’argentino Facundo Diaz Acosta al turno decisivo, impiegando sempre tre set per avere la meglio. 7-5 6-7 6-2 il punteggio dell’incontro, durato 2h37′ e vinto come da pronostico da Luca. Il successo se l’è però dovuto sudare l’azzurro, bravo a vincere il primo set grazie al break (l’unico) decisivo nell’undicesimo gioco. Il suo avversario ha però ristabilito la parità conquistando al tie-break – per 7 punti a 2 – la seconda frazione. A decretare il vincitore dell’incontro, e chi si sarebbe qualificato per il tabellone principale, è stato dunque il terzo set, che Nardi ha portato a casa con autorevolezza: appena 5 punti persi al servizio e 2 break ottenuti, non lasciando scampo al suo avversario.

Derby azzurro

L’avversario di Luca Nardi al primo turno dell’Atp 250 di Auckland sarà un giocatore che conosce bene. Il sorteggio ha infatti messo il classe 2003 di fronte al connazionale Flavio Cobolli, accreditato della sesta testa di serie. Nardi avrebbe probabilmente preferito affrontare altri giocatori dato che Cobolli è un rivale ostico ed ha iniziato bene l’anno, ottenendo due vittorie ai danni di Stricker e Humbert in United Cup. Per l’Italia invece è una buona notizia dato che almeno un azzurro accederà al secondo turno. Il vincitore di questo derby italiano se la vedrà contro uno tra il qualificato Bergs e la wild card Becroft.

Fognini si ritira dolorante

Completamente opposto l’inizio di 2025 per Fabio Fognini, costretto al ritiro dopo appena 5 giochi nel match contro Benjamin Bonzi, valido per le qualificazioni dell’Atp 250 di Adelaide. Sotto 2-3, il tennista italiano ha chiesto un medical time out per un problema al piede sinistro e non è stato in grado di proseguire il match. Ciò che preoccupa non è tanto il ritiro in sé – alla vigilia di un torneo importante come l’Australian Open è legittimo non voler correre rischi – bensì la reazione di Fabio. Ha infatti fatto numerose smorfie doloranti e ha lasciato il campo sull’orlo delle lacrime. Bisognerà attendere i prossimi giorni per saperne di più e scoprire se sarà in grado di prendere parte al torneo di Melbourne.

Bronzetti out al turno decisivo

Giornata negativa anche per Lucia Bronzetti, sconfitta da Greet Minnen a un passo dal main draw del Wta 250 di Hobart. Accreditata della prima testa di serie, la giocatrice italiana aveva esordito con una vittoria ai danni di Gibson, accedendo al turno decisivo. Non è però riuscita a ripetersi contro la belga Minnen, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3 7-6(4) in 1h50′ di gioco. Pochi rimpianti per Lucia, che dopo un primo set dominato dall’avversaria ha avuto qualche chance per portare la sfida al terzo, ma nel complesso non è apparsa superiore a Minnen in molti frangenti. L’azzurra può comunque ancora sperare di essere ripescata come lucky loser.

Dove vedere i tornei in tv

La diretta televisiva dell’Atp di Adelaide è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Per quanto riguarda invece i tornei Wta di Hobart e Adelaide, la copertura è affidata a SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che garantirà una diretta tv in chiaro, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Si potranno inoltre seguire i due tornei su Sky Sport, tramite i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).