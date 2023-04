Tennis, Musetti: “Vittoria meritata di Sinner. Devo lavorare ancora tanto”

Lorenzo Musetti saluta l’Atp di Montecarlo dopo la sconfitta per 6-2 6-2 contro Sinner nei quarti di finale. “Sicuramente la fatica si è fatta sentire, ma non voglio togliere nessun merito a Jannik che ha strameritato la vittoria. Ha imposto il suo gioco, ha fatto quello che fa meglio. Il suo primo set è stato a un livello veramente alto. Era difficile stargli sopra”, ha dichiarato il giovane 2002.

“Dopo questa sconfitta ho capito di dover gestire meglio le energie, oggi non ne avevo abbastanza soprattutto per l’avversario che stavo sfidando. Dovrò lavorare tanto sul fatto di avvicinarmi al campo. A volte mi sento forte, ma faccio fatica a tenerlo costante”. Parlando dei prossimi impegni Musetti ha dichiarato: “Giocherò Barcellona, Madrid e Roma. Se non andassero bene questi tornei, allora magari ci saranno cambiamenti o aggiunte. Ma questo è il programma“.