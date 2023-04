Tennis, Muguruza salterà le stagioni su terra ed erba: “Passerò il tempo con la mia famiglia”

Garbine Muguruza ha vissuto, a cavallo tra 2022 e 2023, il periodo più difficile della sua carriera: l’ex numero 1 del mondo ha ottenuto pochissimi successi sul campo ed è persino uscita dalla Top 100, cosa che non le accadeva da quando era giovanissima. A 29 anni, così, la nativa di Caracas ha sentito il bisogno di prendersi una lunga pausa di riflessione, con l’obiettivo di ricare le batterie dal punto di vista mentale e psicologico. Questa pausa dura dal post Australian Open e, come da poco annunciato su Instagram, durerà fino a Wimbledon compreso. “Sto passando del tempo di qualità con la mia famiglia e con i miei amici – ha scritto Muguruza sui propri canali social – ed è stato fantastico, molto salutare. Per questa ragione, ho deciso di prolungare la mia pausa fino all’estate… Grazie per i tanti messaggi d’affetto”.

Update: Garbine Muguruza has announced she will miss both clay and grass season.

"I have been spending time with family and friends and it is really been healthy and amazing. So, I am going to lengthen this period until summer… Thanks for all the lovely messages!"

