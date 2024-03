WTA Miami 2024, Emma Raducanu si ritira per problemi alla schiena

Il Miami Open perde una delle sue protagoniste. La britannica Emma Raducanu si ritira per problemi alla schiena, in particolare alla zona lombare. Uno stop dettato più dalla prudenza che dall’entità stessa dell’infortunio, che il management dell’atleta ha confermato non essere nulla di grave. Raducanu però stava convivendo già da qualche tempo con il problema e la partecipazione al torneo statunitense avrebbe potuto aggravare l’infortunio, o quanto meno acuirlo. La britannica ha così deciso di lasciare il Miami Open per cercare di recuperare in vista del prosieguo della stagione. La cinese Xiyu Wang, che sarebbe stata la rivale di Raducanu nel primo turno, avanza dunque in automatico ai 32esimi di finale.

I problemi lombari interrompono un periodo positivo per Raducanu, tornata a buoni livelli proprio in questa stagione. La britannica aveva vinto gli US Open nel 2021 battendo in finale la canadese Fernandez, poi si era dovuta fermare per sottoporsi a delle operazioni chirurgiche ad entrambi i polsi e alla caviglia sinistra. Rientrata a Indian Wells in questo 2024, si era ben comportata arrivando fino ai sedicesimi di finale, turno nel quale si era dovuta arrendere alla bielorussa Sabalenka, numero 2 del mondo. L’abbandono al Miami Open sarà per Raducanu la prima tappa verso il recupero completo, nel tentativo di tornare al livello raggiunto tre anni fa.