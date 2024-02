Tennis: Matteo Berrettini torna al Challenger di Phoenix dopo sei mesi di stop

Matteo Berrettini torna in campo dopo quasi sei mesi di stop e lo fa, come già annunciato, al Challenger 175 di Phoenix, torneo in programma dal 12 al 17 marzo, mentre saremo nel bel mezzo del torneo Masters 1000 di Indian Wells, al quale l’azzurro non parteciperà (a differenza di Miami, dove si presenterà con ranking protetto). Gli organizzatori dell’Arizona Tennis Classic hanno ufficializzato la wild card per il tennista azzurro, adesso numero 125 al mondo, che non gioca dal 31 agosto, quando si ritirò agli US Open. Da allora tante cose sono cambiate per il classe 1996 romano, che sul cemento statunitense se la vedrà anche con Andy Murray e Flavio Cobolli.