Tennis: problema lieve al piede per Berrettini, che potrebbe saltare il torneo di Brisbane

Prima di partire per l’Australia, Matteo Berrettini si allena a Torino, al Training Center del Circolo della Stampa Sporting, ovvero sui campi di allenamento per i protagonisti delle Nitto ATP Finals. Dopo una giornata dedicata a una sessione di lavoro statico e servizi, Berrettini è sceso in campo con l’amico Lorenzo Sonego, che al club è di casa.

Tuttavia nelle ultime ore sarebbe emerso un problema al piede, niente di preoccupante, per cui il romano si è sottoposto a controlli nel centro medico della Juventus. Berrettini dovrebbe esordire a Brisbane, ma non si escludono al momento ipotesi diverse come un esordio rimandato alla settimana successiva o direttamente alle qualificazioni dell’Australian Open.

Il romano ha scelto come coach, anche se per ora solo in prova, Francisco Roig, nel team di Rafael Nadal dal 2005 al 2022. Curiosamente il Brisbane International, che al momento va comunque considerata la prima tappa della nuova stagione dell’azzurro, segna anche il ritorno in campo di Nadal dopo un anno di assenza per la lesione all’iliopsoas, il flessore dell’anca, e la relativa operazione della scorsa estate.

Anche Sonego partirà per l’Australia, ma in direzione diversa. Sarà a Sydney per giocare la United Cup, manifestazione a squadre miste in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Insieme al torinese, ci saranno Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli.

L’Italia, inserita nel Gruppo D e capitanata da Renzo Furlan, debutterà sabato 30 dicembre affrontando la Germania. Quindi mercoledì 3 gennaio sfiderà la Francia.