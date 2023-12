Inter-Bologna, programma e telecronisti Mediaset ottavi Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Inter-Bologna, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Meazza i nerazzurri sfidano i felsinei in quella che sa quantomeno di semifinale anticipata visto che sono la prima e la quarta forza del campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio al Meazza, centrando così il pass per i quarti di finale? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 20 dicembre.

Inter-Bologna sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.