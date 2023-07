Tennis, Mats Wilander lancia Sinner: “Potrà vincere ovunque. Sta mettendo su muscoli, sua versione finale tra 2-3 anni”

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex numero uno del mondo Mats Wilander ha espresso tutto il suo ottimismo per il futuro di Jannik Sinner nel circuito Atp. In particolare lo svedese ritiene che l’altoatesino debba ancora completare una crescita a livello fisico: “Sta mettendo su muscoli, non si può fare un paragone con Alcaraz che già da minorenne aveva un fisico da adulto – spiega Wilander – Anche Djokovic, Zverev e Murray hanno avuto un percorso simile a inizio carriera, Sinner ha il suo fisico e la sua storia. Quando è arrivato sul circuito aveva un fisico molto esile, la sua versione finale e completa la vedremo tra 2-3 anni.“

Wilander però non ha dubbi sulle potenzialità di Sinner: “Può vincere ovunque, su tutte le superfici, non lo vedo a vincere il Roland Garros come primo Major ma sarà uno dei favoriti negli anni a venire. Jannik non ha paura di niente e nessuno, ha già battuto Alcaraz e a Wimbledon era in vantaggio di due set con Djokovic. Lo vedo lavorare duramente in ogni torneo, l’importante è che non stia troppo a leggere i commenti sui social nè in positivo nè in negativo.” Infine un appello agli appassionati italiani: “Lasciatelo tranquillo, se si hanno meno aspettative si gioca più liberi e leggeri.”