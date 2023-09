Tennis, Masters 1000 Shanghai: wild card per Fognini

Fabio Fognini parteciperà al Masters 1000 di Shanghai grazie alla wild card che gli è stata concessa, come ha annunciato lui stesso su una storia Instagram. Il torneo che prenderà il via il 4 ottobre prossimo vedrà dunque la presenza del tennista ligure nel tabellone principale, insieme ad altri quattro italiani già sicuri del posto come Sinner, Musetti, Sonego e Arnaldi. Penultimo Masters 1000 della stagione, sarà anche la prima edizione a Shanghai dal 2019, dopo che negli ultimi tre anni il torneo era stato cancellato per via della pandemia.