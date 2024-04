Tennis, Kyrgios: “Ritornerò in campo la settimana prossima”

Nick Kyrgios sembra finalmente vedere la fine del tunnel. L’australiano, assente dai campi per quasi tutto il 2023 per infortunio, dovrebbe essere pronto al rientro in campo, così come ha dichiarato nel podcast dell’Australian Open Show: “La prossima settimana ritornerò in campo per la prima volta, dopodiché mi prenderò il mio tempo, voglio tornare e godermi il ritorno in campo”.

Il finalista di Wimbledon di due anni fa ha giocato una sola partita nel circuito ATP dalla fine del 2022. Il 28enne si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio nel gennaio 2023 prima di tornare fermarsi di nuovo a causa di uno strappo al polso, sempre l’anno scorso. L’australiano, noto per i suoi atteggiamenti spettacolari in campo, ha ammesso di aver vissuto “uno degli anni più difficili della mia vita, dal punto di vista tennistico”, pensando anche di porre fine alla sua carriera agonistica. Lo scorso dicembre aveva dichiarato di non “volere più giocare” a causa della stanchezza causata dagli infortuni. Ora invece ci sarà il ritorno in campo, nella speranza che torni presto a far divertire gli appassionati della racchetta.