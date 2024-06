Jannik Sinner fa la storia: è il nuovo numero uno del mondo

A Parigi si è fatta la storia. In virtù del ritiro di Novak Djokovic, Jannik Sinner scavalca aritmeticamente il serbo nel ranking Atp e da lunedì 10 giugno diventerà numero uno del mondo per la prima volta in carriera.

Il tennista azzurro non ha festeggiato in campo ma poco importa, perché il ritiro del tennista serbo dopo i problemi al ginocchio palesati negli ultimi giorni, hanno sancito il sorpasso, dando ufficialmente il via a una nuova era. Sullo Chatrier Sinner era intanto impegnato contro Grigor Dimitrov. Dopo i Fab Four c’erano riusciti solo Medvedev e Alcaraz ad agguantare la vetta delle classifica Atp. Jannik Sinner però è anche il primo azzurro di sempre ad essere numero uno al mondo.

Il record precedente apparteneva ad Adriano Panatta (best ranking di numero 4) – e anche nel femminile nessuna era mai andata oltre la quarta posizione, occupata da Francesca Schiavone – ma Sinner è riuscito prima ad agganciarlo, poi a scavalcarlo e ora addirittura a staccarlo, andando ad impossessarsi della prima piazza. In attesa di come finirà il Roland Garros, c’è già una certezza dunque: Jannik Sinner è il 29° tennista a sedersi sul trono dal 1973, vale a dire da quando il computer calcola le classifiche. Un altro giorno storico.

Al termine della partita con Dimitrov, Sinner è stato informato direttamente da Fabrice Santoro nell’intervista di rito: “Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile. Felice di giocarla qui, è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo“. Dopo la commozione arriva un pensiero per Djokovic: “È il sogno di tutti diventare numero 1 al mondo, ma al contempo vedere Novak così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione“.

A commentare la notizia, il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi: “Questo incredibile, storico traguardo è merito di un ragazzo straordinario, circondato da uno staff di valore assoluto. Jannik, oltretutto, ha alle spalle una famiglia che gli ha dato un bagaglio di valori che lo hanno portato a ottenere questo risultato ad appena 22 anni. Avere un italiano in cima al mondo riempie di orgoglio il nostro movimento e fa sentire realizzati tutte le persone che insieme a me in questo lungo periodo hanno con passione dedicato la loro vita al rilancio prima e al successo poi del tennis italiano. È una vittoria di tutto il sistema, dei nostri 14mila insegnanti di tennis, degli oltre quattromila circoli e di tutti i dirigenti che, tutto insieme, sono il motore di questo magnifico sport”.

È arrivato anche il commento dell’ex tennista e oggi commentatore televisivo Paolo Bertolucci, che a Lapresse ha dichiarato: “È accaduto l’inevitabile, era una cosa che sapevamo da tempo, era solo questione prima di mesi, poi di settimane, di giorni e di ore. Non è una sorpresa, è un risultato meraviglioso, entusiasmante per il tennis ma per tutto lo sport italiano“. Il vincitore della Coppa Davis 1976 ed ex numero 12 Atp ha aggiunto: “Paragono questo risultato di Sinner a un record mondiale, che sia di calcio, dei 100 metri o dei 100 stile libero nel nuoto. Una roba assolutamente impensabile. Per il tennis è come essere sbarcati sulla Luna, eravamo arrivati a Panatta numero 4 mezzo secolo fa. Sì, questo è davvero un evento inimmaginabile“. Infine Bertolucci ha concluso: “Non so adesso quanto resterà numero uno, non faccio previsioni. Che Sinner nei prossimi dieci anni ci avrebbe regalato un milioni di soddisfazioni lo sapevamo. È destinato insieme ad altre due o tre atleti a dominare la scena del tennis mondiale per un decennio“.

Sinner è atteso a Sesto Pusteria nella giornata di martedì 11 giugno, quando il suo paese d’origine gli dedicherà una festa. Il tennista altoatesino farà ritorno a casa da numero uno del mondo: “Stentiamo a crederci e siamo incredibilmente orgogliosi! Ci lasci senza parole” si legge in una nota del comune pusterese. Al nuovo numero uno del tennis mondiale arrivano anche le congratulazioni della Provincia autonoma di Bolzano, tramite l’assessore allo sport Peter Brunner. Martedì pomeriggio Sinner sarà accolto in comune dalle istituzioni locali, e poi si recherà al circolo tennis locale, dove ha iniziato a giocare, per salutare i giovani tennisti.