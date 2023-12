Tennis: ITF e WTA annunciano un nuovo sistema anti-abuso online, per proteggere i giocatori

Un nuovo servizio di monitoraggio aiuterà a proteggere i giocatori di tennis dagli abusi e dalle minacce online. Lo hanno annunciato la Federazione Internazionale di tennis (ITF), U.S. Tennis Association, All England Club e il tour WTA femminile, spiegando che il servizio ‘Threat Matrix‘ funzionerà in 35 lingue.

“I giocatori di tennis sono soggetti a livelli significativi di abusi sui social media e ad altri contatti online inappropriati, che pongono rischi per la preparazione, le prestazioni e la salute mentale“, si legge nella dichiarazione. “Il servizio Threat Matrix supporterà l’identificazione degli autori di abusi, contro i quali verranno adottate tutte le misure disponibili“, prosegue la nota.

Threat Matrix è un servizio specializzato sviluppato dalla società di intelligenza artificiale Signify Group e verrà lanciato l’1 gennaio. Il nuovo servizio monitorerà i profili social media dei giocatori aperti al pubblico per individuare contenuti offensivi e minacciosi su X (Twitter), Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. “Il tennis deve essere uno sport in cui i giocatori possono competere al meglio delle loro capacità, liberi da qualsiasi forma di molestia“, ha affermato David Haggerty, presidente della International Tennis Federation.