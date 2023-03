Tennis, il governatore della Florida spinge affinché Djokovic possa giocare a Miami

Ron DeSantis, governatore della Florida, ha fatto appello al presidente degli Stati Uniti Joe Biden per revocare un divieto che vedrà Novak Djokovic saltare i Masters 1000 di Indian Wells e Miami di questo mese. Il numero 1 del mondo rimane non vaccinato contro il Covid-19 e ha presentato una richiesta di permesso speciale per giocare nei due eventi negli Stati Uniti, con Miami che inizierà tra meno di due settimane. Tuttavia, il serbo è già stato costretto a ritirarsi da Indian Wells dopo che la sua richiesta è stata respinta dai funzionari americani. Gli Stati Uniti dovrebbero revocare il divieto ai viaggiatori non vaccinati a maggio ma, in una lettera a Biden, DeSantis li ha esortati a riconsiderare il divieto nei confronti di Djokovic prima del Miami Open.

“Questo divieto è ingiusto, non scientifico e inaccettabile – ha scritto DeSantis nella lettera, poi pubblicata sui social media -. L’unica cosa che impedisce al signor Djokovic di partecipare a questo torneo è la continua applicazione da parte della vostra amministrazione di un requisito di vaccinazione Covid-19 fuorviante, non scientifico e obsoleto per gli ospiti stranieri. Ti esorto a riconsiderare le cose. È ora di mettere da parte la politica della pandemia e dare al popolo americano ciò che vuole: lascialo giocare”.

Il senatore della Florida Marco Rubio e il direttore del torneo di Indian Wells Tommy Haas hanno anche espresso il desiderio di vedere revocato il divieto. Djokovic è stato coinvolto in controversie regolari a causa della sua posizione sul vaccino Covid-19, affermando in precedenza che sarebbe disposto a rinunciare a vincere titoli del Grande Slam piuttosto che ricevere la vaccinazione. Il 22 volte campione Slam non partecipa ai tornei di Wells e Miami dal 2019 e, nel corso della sua carriera, ha vinto cinque titoli in California e sei in Florida.