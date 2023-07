Tennis, Hopman Cup 2023: Rune sorpreso da Riedi, Tauson batte Naef

Oggi è iniziata la Hopman Cup 2023. A questa edizione della partecipano sei nazioni, ciascuna delle quali con un giocatore e una giocatrice. Le sei squadre sono divise in due gironi da tre, con le prime classificate che si incontreranno in finale. Ogni sfida fra nazioni prevede un singolare maschile, un singolare femminile, un doppio misto. Holger Rune perde a sorpresa con lo svizzero Riedi. 6-4 6-3 il punteggio a favore del numero 160 del mondo in poco più di un’ora di gioco. Partita perfetta di Riedi, che concede una sola palla break, salvata nel game di apertura, e toglie il servizio al danese nei suoi ultimi turni di battuta in entrambi i set centrando una prestigiosa vittoria. Chance sprecata da Rune, che avrebbe potuto chiudere la sfida tra Danimarca e Svizzera dopo la vittoria della connazionale Tauson 6-2 6-3 contro Naef nel pomeriggio. Sarà quindi decisivo il doppio, in programma alle 21, con Rune/Tauson e Riedi/Naef che si giocheranno la vittoria. Nella giornata di domani si sfidano Croazia e Belgio, con Coric e Goffin al maschile e Vekic e Mertens al femminile, e Danimarca e Francia, con Gasquet e Cornet che sfideranno Rune e Tauson.