Tennis, Djokovic presenta una domanda per entrare negli USA: è in attesa di risposta

Il numero uno del ranking Atp, Novak Djokovic, dopo l’ennesimo trionfo all’Australian Open, ha deciso di presentare tutti i documenti necessari per giocare i Masters 1000 a Indian Wells e Miami. Il serbo, attualmente non potrebbe entrare negli Stati Uniti, a causa delle norme anti-Covid 19 vigenti nel Paese. Tali restrizioni dovrebbero essere revocate a partire da maggio, ma questo non consentirebbe a Djokovic di disputare i due Masters in programma a marzo.

Il più piccolo dei fratelli di Nole, Djordje, nel corso di un’intervista rilasciata a Tanjug, ha commentato la situazione: “Sfortunatamente, è qualcosa che è fuori dal nostro controllo. Novak ha bisogno di un permesso speciale per entrare, considerando che gli Stati Uniti continuano a non far entrare nel Paese stranieri non vaccinati, il che è incredibile, considerando che abbiamo assistito a grandi manifestazioni sportive con atleti non vaccinati in tutto il mondo”.

Proprio per questo motivo Djokovic e il suo team hanno presentato una richiesta per l’ingresso, alla quale presto arriverà una risposta: “Mancano pochi giorni alla decisione, speriamo in un esito positivo”.