Per conoscere le sedi delle competizioni nazionali bisognerà aspettare la prossima riunione del Consiglio Federale della FITAV, che si terrà a Roma a fine gennaio. Il calendario internazionale del tiro a volo in questo 2025 è invece già definito. Per quanto riguarda le discipline olimpiche (Trap e Skeet) la data segnata in rosso è quella del 1° aprile, con il primo appuntamento di Coppa del Mondo in programma a Buenos Aires, in Argentina, fino all’11 aprile. Nello stesso mese, dal 13 al 22, spazio alla seconda tappa a Lima. Dal 3 al 12 maggio Nicosia ospiterà il terzo appuntamento del circuito, mentre dal 19 al 27 maggio presso la città di Suhl, in Germania, andrà in scena il Campionato del Mondo Junior.

Per vedere il massimo circuito internazionale in Italia bisognerà aspettare luglio. Dal 4 al 14 l’Italia ospiterà la quarta prova di Coppa del Mondo al Tav Concaverde di Lonato del Garda (BS). Si resta in Europa in un’estate caldissima che entrerà nel vivo dal 23 luglio al 7 agosto a Chateauroux, in Francia, con il Campionato Europeo. Infine, il gran finale a Malakasa, in Grecia, che farà da sfondo al Campionato del Mondo dall’8 al 19 ottobre. Già programmati – fa sapere la FITAV in un comunicato – anche gli ormai consueti appuntamenti con Emir Cup, dal 16 al 29 giugno, e con la Green Cup, dal 10 al 20 luglio, entrambe al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG), ed il Gran Premio delle Nazioni al Tav Montecatini il 20 e 21 settembre.

L’Italia è reduce da un 2024 che ha portato due medaglie olimpiche: l’oro di Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel mixed team di Skeet e l’argento di Silvana Stanco nella gara di Trap femminile. Spicca poi la doppietta sul podio nella finale maschile di Coppa del Mondo di Skeet, che ha sorriso a Tammaro Cassandro, capace di precedere il compagno azzurro Gabriele Rossetti. Secondi posti a New Delhi per Erica Sessa (Trap) e Diana Bacosi (Skeet).

DISCIPLINE NON OLIMPICHE

Definito anche il programma delle specialità non olimpiche. Dal 17 al 20 aprile a Siviglia è in programma il 30° Campionato d’Europa e Finale Coppa Europa Compak Sporting, mentre dal 22 al 25 maggio nella città di Most, in Repubblica Ceca, verrà svolta la 58° edizione Campionato d’Europa e della Finale di Coppa Europa di Sporting. Successivamente, dal 29 maggio al 1°giugno spazio alla Fossa Universale con il 52° Campionato d’Europa e della Finale di Coppa Europa a Pera, in Portogallo. A Le Tourquet (Francia) dal 14 al 15 giugno si disputerà invece il 52° Campionato d’Europa e la Finale di Coppa Europa di Elica, mentre a fine mese, dal 27 al 29 giugno, a Pozega (Croazia) avrà luogo il 17° Campionato d’Europa e la Finale di Coppa Europa di Tiro Combinato. Lo Sporting tornerà a fine luglio, con il 47° Campionato del Mondo e Finale Coppa del Mondo Sporting dal 24 al 27 luglio nella città di Kornos (CYP).

Dal 31 luglio al 3 agosto riflettori puntati sul Tav Roma dove sarà organizzato il 43° Campionato del Mondo e la Finale di Coppa del Mondo di Fossa Universale. Dal 21 al 24 agosto a Signes (FRA) sarà il turno del 21° Campionato del Mondo e della Finale di Coppa del Mondo di Compak Sporting. L’ultimo appuntamento stagionale internazionale per l’Elica vedrà nuovamente l’Italia al centro del mondo con il 35° Campionato del Mondo e la Finale di Coppa del Mondo che si disputerà dal 6 al 7 settembre al Tav Ghedi (BS). Per quanto riguarda i Gran Premi Internazionali delle Non Olimpiche in programma nel nostro Paese, il 22 e 23 marzo spazio allo Sporting al Tav Vetralla (VT). Il 10 ed 11 maggio la Fossa Universale sarà protagonista al Tav Umbriaverde-Todi (PG), mentre il 5 settembre quelli di Elica si daranno appuntamento al Tav Ghedi (BS).

CALENDARIO 2025 TRAP E SKEET

Buenos Aires (ARG), 1 – 11 aprile 2025

1ª PROVA COPPA DEL MONDO

Lima (PER), 13 – 22 aprile

2ª PROVA COPPA DEL MONDO 13 – 22 Aprile

Nicosia (CYP), 3 – 12 maggio

3ª PROVA COPPA DEL MONDO 03 – 12 Maggio

Suhl (GER), 19 – 27 maggio

JUNIOR WORLD CUP

Lonato del Garda (ITA), 4 – 14 luglio

4ª PROVA COPPA DEL MONDO

Chateauroux (FRA), 23 luglio – 7 agosto

CAMPIONATO EUROPEO

Malakasa (GRE), 8 – 19 ottobre

CAMPIONATO DEL MONDO