Tennis: da domani sera i tornei di Auckland e Adelaide in chiaro su Cielo

Il grande tennis sbarca in diretta e in chiaro su Cielo. Quattro nottate a partire dalla notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, dalle 24 alle 7 del mattino, in simulcast con Sky Sport Tennis. In campo maschile, occhi puntati sull’ATP 250 di Auckland, in Nuova Zelanda. Le donne, invece, sono di scena nel WTA 500 di Adelaide, in Australia.

I due tornei, che si disputano sul cemento, sono utili ad affilare le armi in vista dell’imminente Australian Open, prima prova del Grande Slam. In particolare, domani, si parte a mezzanotte con gli uomini per poi passare alla fine del primo match in programma, non prima dell’1.30 di notte, in campo femminile.

Ad Auckland, dove ha trionfato lo scorso anno il francese Richard Gasquet, la testa di serie numero 1 del tabellone è l’americano Ben Shelton. Ad Adelaide sono pronte a detronizzare la svizzera Belinda Bencic, campionessa in carica. Tra le avversarie la testa di serie numero 1 Elena Rybakina, l’americana Jessica Pegula e la ceca Marketa Vondrousova. In campo anche la nostra Jasmine Paolini.

I telecronisti di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Fabio Tavelli e Dario Massara. Il commento tecnico invece sarà affidato a Laura Golarsa e Marco Crugnola.