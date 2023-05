Tennis, Cecchinato: “Tante critiche, ma sono ancora qui. Mi dedico la vittoria”

Marco Cecchinato, vittorioso quest’oggi contro Bautista Agut, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Foro Italico. “Voglio dire a tutti che sono ancora qui. Nell’ultimo periodo ha ricevuto tante critiche, ma con quanto fatto in allenamento sono riuscito a ritrovare le giuste sensazioni. Avevo bisogno di un match di questo livello, ho giocato molto bene e sono orgoglioso di me. E’ la prima volta forse che vorrei dedicare una partita a me stesso”.

Il tennista italiano ha poi continuato: “Nell’ultimo game ho un po’ sentito la tensione, ma il pubblico mi è stato sempre vicino e questo è mi ha aiutato. Ora mi voglio godere questa giornata, dando seguito a questo approccio: giocare per il piacere di farlo, raccogliendo quello che il campo mi dà.”.