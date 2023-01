Tennis, Carlos Alcaraz sarà presente a Buenos Aires a febbraio

Il 2023 di Carlos Alcaraz è cominciato con la grande delusione di non poter competere agli Australian Open a causa di un infortunio, ovvero in quello che sarebbe stato anche il suo primo Slam da numero 1 al mondo. Ma non c’è tempo per fermarsi, e allora ecco che il giovane talento spagnolo è stato annunciato come partecipante al torneo di Buenos Aires, al via il 13 febbraio prossimo. In vista di allora, Alcaraz potrebbe anche perdere il primo posto nel ranking, a vantaggio degli inseguitori più diretti, primo su tutti Novak Djokovic.