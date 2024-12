La giornata di martedì 31 dicembre è stata agrodolce per quanto riguarda il tennis italiano. Da un lato sono arrivate la vittoria in United Cup, con tanto di accesso ai quarti di finale, e quella di Matteo Arnaldi a Brisbane; dall’altro, invece, non sono mancate un paio di sconfitte. Lucia Bronzetti non è riuscita a superare il turno nel Wta 250 di Auckland, così come Francesco Passaro è uscito di scena all’esordio in main draw a Hong Kong.

Keys b. Bronzetti 6-4 6-4

Non è riuscita l’impresa alla tennista azzurra, molto sfortunata nel sorteggio dato che ha pescato la testa di serie numero uno. Lucia ha comunque disputato un ottimo match, dando del filo da torcere alla rivale e tenendola in campo per un’ora e mezza. A dirla tutta non mancano i rimpianti perché entrambi i set sono stati decisi dal break arrivato nel decimo gioco. Nella prima frazione non ci sono stati break ma solo chance da entrambe le parti (3 in favore di Keys, una per l’azzurra). Bronzetti ha sicuramente fatto più fatica dell’avversaria a tenere i turni di battuta, ma è riuscita comunque ad arrivare sul 4-4. Nel momento clou non è però riuscita a ripetersi e l’americana ha incamerato il set per 6-4.

Poco male per Lucia, che non solo non si è lasciata abbattere ma ha anche cominciato alla grande il secondo parziale, strappando ben due volte la battuta a Keys. Quest’ultima è riuscita a mettere a segno il contro break la prima volta, ma non la seconda, scivolando sotto 1-3 nel punteggio. Da quel momento, però, Keys ha inanellato un parziale di 5 giochi a 1 ed ha ribaltato il secondo set, conquistando un break nel sesto game e poi quello decisivo nel decimo, annullando anche una chance di 5-5.

Montepremi Wta Auckland

PRIMO TURNO – € 2.614

SECONDO TURNO – € 3.654

QUARTI DI FINALE – € 5.977

SEMIFINALE – € 10.502

FINALISTA – € 18.842

VINCITRICE – € 31.887

Martinez b. Passaro 6-4 6-4

Sfuma la prima vittoria in stagione in un main draw Atp per Francesco Passaro, bravissimo a superare le qualificazioni a Hong Kong ma sconfitto con un periodico 6-4 dallo spagnolo Pedro Martinez al primo turno. Il match, durato 1h31′, è stato molto equilibrato e si è deciso su pochi punti. Nel primo set, il perugino ha avuto una palla break sul 4-3 ma non l’ha sfruttata ed ha finito per perdere tre giochi di fila (e dunque il set), subendo il break proprio nel nono gioco. Nella seconda frazione, invece, Martinez ha strappato la battuta a Passaro nel terzo gioco ed ha poi annullato due delicate palle break sul 3-2, mettendo un punto esclamativo sul successo, arrivato infatti poco dopo. Il tennista azzurro saluta l’Asia con due vittorie, buone sensazioni e segnali incoraggianti in vista della stagione. Ora volerà a Melbourne per disputare le qualificazioni dell’Australian Open, sognando il debutto a livello Slam.

Montepremi

PRIMO TURNO – € 6.513

SECONDO TURNO – € 10.493

QUARTI DI FINALE – € 18.092

SEMIFINALE – € 30.756

FINALISTA – € 52.326

VINCITRICE – € 90.460

Punti per il ranking Atp

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti