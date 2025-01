A una settimana dall’Australian Open, dove saranno chiamati a difendere la finale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori debuttano con una vittoria nell’Atp 250 di Adelaide 2025. La coppia azzurra, grande protagonista lo scorso anno nel doppio maschile con tanto di qualificazione alle Atp Finals di Torino, ha inaugurato la nuova stagione nel migliore dei modi. In occasione del debutto sul cemento australiano è infatti arrivato un successo in due set ai danni dei beniamini di casa Fancutt/Romios, in tabellone grazie a una wild card.

7-6(2) 6-3 il punteggio in favore della coppia azzurra, accreditata della terza testa di serie, capace di portare a casa l’incontro in 1h19′ di gioco. Proprio in virtù della loro classifica, Simone e Andrea sono stati esentati dal primo turno in virtù di un bye e hanno esordito direttamente al secondo. Di conseguenza, grazie alla loro vittoria si sono qualificati per i quarti di finale, dove attenderanno la coppia vincente del match Andreozzi/Arribage-Ebden/Vliegen.

La cronaca

Primo set estremamente equilibrato in cui non c’è stata neppure una palla break. Il massimo a cui sono arrivate le due coppie è stato un 15-30 in risposta, senza però riuscire a dargli seguito. Si è dunque giunti al tie-break, che Bolelli e Vavassori hanno dominato, prevalendo per 7 punti a 2. Nella seconda frazione, invece, a risultare decisivo è stato il break ottenuto in avvio. Simone e Andrea hanno anche avuto l’opportunità di bissarlo, ma hanno fallito tutte e tre le palle break nel sesto gioco. Nessun problema invece nel consolidare il vantaggio, con appena quattro punti persi in altrettanti turni di servizio.

Best ranking per Bolelli

Dando un’occhiata alle classifiche live, emerge come Simone Bolelli sia virtualmente numero 6. Seppur non ancora ufficiale, per il 39enne si tratta del best ranking. Stessi punti ma numero 7 invece per Vavassori, che ha disputato più tornei del connazionale (uno a Santiago con Pellegrino e uno a Olbia con il fratello Matteo). E’ ancora presto invece per considerare la Race, che inizierà ad essere attendibile soltanto dopo l’Australian Open.

Montepremi Atp Adelaide (doppio)

PRIMO TURNO – 1.660 $

SECONDO TURNO – 2.980 $

QUARTI – 5.450 $

SEMIFINALI – 9.790 $

FINALE – 18.510 $

VITTORIA – 35.570 $

Assegnazione punti

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 20

QUARTI – 45

SEMIFINALI – 90

FINALE – 150

VITTORIA – 250