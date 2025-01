Saood Variawa (Toyota) e Lorenzo Santolino (Sherco). Sono loro ad aver vinto, rispettivamente tra auto e moto, la tappa odierna della Dakar 2025, che ha portato i concorrenti da Bisha ad Al Henakiyah, con 327 km di prova speciale. Una prima volta per entrambi: Variawa è diventato il più giovane vincitore di tappa della Dakar nella classe Ultimate, abbassando il record di precocità (stabilito due giorni fa da Seth Quintero) a 19 anni, mentre Santolino si regala il primo acuto alla sua settima partecipazione al celebre rally.

AUTO

Dopo il ritiro di Carlos Sainz sr di ieri, i guai colpiscono un altro protagonista. La Dacia del pilota francese Sébastien Loeb – nove volte campione del mondo di rally WRC, ancora alla ricerca del suo primo titolo Dakar alla nona partecipazione – si è ribaltata, costringendo il 50enne (illeso) a perdere tanto terreno rispetto ai rivali. “Sébastien Loeb è stato vittima di ribaltamenti al km 12. L’equipaggio, illeso, è riuscito a ripartire”, ha indicato l’organizzazione nella diretta streaming della gara. Loeb e il suo copilota Fabian Lurquin hanno raggiunto il traguardo con 1:03’20” di ritardo da Saood Variawa. Dopo essersi portato ieri a 18’56” dal leader della categoria, il francese ora è dietro a Henk Lategan con 1:14’45”. Ad aggiudicarsi la tappa come detto è il sudafricano Saood Variawa che chiude la gara in tre ore, 16 minuti, precedendo di 23” Guerlain Chicherit e di 1’48” Seth Quintero. Quarta posizione per Guillaume De Mevius, penalizzato. Alle sue spalle Joao Ferreira (+3’15”) e Nasser Al-Attiyah (+3’34”), con quest’ultimo che occupa la seconda posizione della classifica generale, con un ritardo di 7’17” dal leader Henk Lategan, mentre Mattias Ekstrom insegue a 9’34”.

CLASSIFICA TERZA TAPPA

Saood Variawa (Toyota) 03:16:52 Guerlain Chicherit (Mini) +0:33 Seth Quintero (Toyota) +1:48 Guillaume De Mevius (Mini) +1:55 Joao Ferreira (Mini) +3:15 Nasser Al-Attiyah (Dacia) +3:34 Mattias Ekstrom (Ford) +3:49 Mathieu Serradori (Century) +5:00 Lucas Moraes (Toyota) +6:14 Giniel De Villiers (Toyota) +6:32

CLASSIFICA GENERALE

Henk Lategan (Toyota) 19:04:53 Nasser Al-Attiyah (Dacia) +7:17 Mattias Ekstrom (Ford) +9:34 Yazeed Al Rajhi (Overdrive) +11:45 Lucas Moraes (Toyota) +19:40 Toby Price (Overdrive) +20:17 Mathieu Serradori (Century) +21:15 Mitchell Guthrie (Ford) +23:40 Joao Ferreira (Mini) +32:07 Seth Quintero (Toyota) +35:04

MOTO

Ha dovuto attendere la settima partecipazione alla Dakar, ma alla fine lo spagnolo Lorenzo Santolino è riuscito ad aggiudicarsi una tappa del rally. L’opportunità era ghiotta e l’ha sfruttata, mantenendo un ritmo sostenuto, approfittando delle difficoltà dei rivali e arrivando a dominare la tappa dopo il passaggio dei 69km. Giornata deludente per Daniel Sanders (KTM), dominatore della Dakar fino ad oggi, ventiduesimo con un ritardo di 14’49”, legato anche ad alcune difficoltà tecniche (si parla di un malfunzionamento del tablet al km 130). Si ferma così la sua serie di tre vittorie consecutive e la classifica generale, che continua a vederlo in testa, inizia a ad offrire chance agli inseguitori: Skyler Howes (Honda) è ora a 1’57” dal pilota ufficiale KTM, mentre Ross Branch è terzo a soli 2’05” di distanza. La copertina di giornata però se la prende Santolino, capace di rifilare 4’01” al campione del 2024, lo statunitense Ricky Brabec (Honda), mentre Howes ha chiuso al terzo posto (+4’10”). Nuova top 10 per l’esordiente Edgar Canet (KTM), che si piazza in nona posizione a 5’31”.

CLASSIFICA TERZA TAPPA

Lorenzo Santolino (Sherco) 03:44:34 Bradley Cox (KTM) +1:21 Ricky Brabec (Honda) +4:01 Skyler Howes (Honda) +4:20 Ross Branch (Hero) +4:14 Luciano Benavides (KTM) +4:50 Stefan Svitko (KTM) +5:02 Pablo Quintanilla (Honda) +5:19 Edgar Canet (KTM) +5:31 Martin Michek (KTM) +6:42

CLASSIFICA GENERALE