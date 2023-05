Tennis, Billie Jean King Cup Finals 2023: Italia con Francia e Germania

Sono stati sorteggiati i gironi della Billie Jean King Cup Finals 2023, che si giocherà da 7 al 12 novembre a Siviglia. Le semifinali verranno disputate fra la vincente del Gruppo A contro la vincente del Gruppo C e la vincente del Gruppo D contro la vincente del Gruppo B. Le ragazze di Tathiana Garbin, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, avevano battuto la Slovacchia nel preliminare regalandosi la partecipazione al torneo di novembre. Buon sorteggio per l’Italia, che evita la Polonia di Swiatek, il Kazakistan di Rybakina, la Spagna di Badosa e gli Stati Uniti di Pegula e Gauff pescando nel Girone D la Francia e la Germania. La compagine transalpina farà affidamento sulla sua punta di diamante ovvero la numero 5 del mondo Caroline Garcia. Le tedesche potranno puntare su Maria, numero 64 e sconfitta proprio oggi da Bronzetti a Rabati, e Niemeier, numero 74. In caso di passaggio del turno le azzurre incroceranno la vincente del Girone B, dove la farà probabilmente da padrone il Kazakistan della campionessa uscente degli Internazionali di Roma Elena Rybakina. L’Australia di Tomljanovic e la Slovenia proveranno a infastidire le kazake.

Il Girone C si candida ad essere il girone di ferro con la Spagna di Badosa se la vedrà con la Polonia di Iga Swiatek e il Canada di Andreescu. La vincente di questo raggruppamento affronterà la vincente del Girone A che ha come favoriti gli Stati Uniti di Pegula, Gauff e Keys sulla Repubblica Ceca di Kvitova e Bouzkova e la Svizzera.