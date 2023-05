Tennis, l’ATP punisce Hugo Gaston: multa di 133.000,00€ per un gesto antisportivo

Ancora una macchia sulla carriera tennistica di Hugo Gaston che all’ATP di Madrid ha commesso un gesto antisportivo sul quale la federazione del tennis internazionale ha deciso di non passare sopra. Per il tennista è arrivata, infatti, un’esosa multa a cui dovrà sottostare.

Gaston è stato protagonista nel nono gioco, mentre era intento ad annullare un setpoint in favore di Coric, ha perduto volutamente la pallina dalla tasca su uno scambio che l’avrebbe sicuramente condannato. L’ATP, secondo l’Equipe, ha deciso di non passare sopra tale gesto e di irrogare a Gaston la multa di ben 133.000,00€. Gaston non è nuovo a gesti simili, visto che nel 2022 ha compiuto lo stesso gesto in un torneo minore. Infatti, ciò che ha spinto l’ATP ad irrogare una pena pecuniaria tale sarebbe stata la recidività del gesto.