ATP Finals, Alcaraz: “Darò tutto contro Medvedev. Sinner? Nel 2024 potrà essere il numero 1”

Carlos Alcaraz, in conferenza stampa, ha celebrato la sua grande prestazione di oggi dopo un mese e mezzo senza fiducia, superando in due set il russo Andrey Rublev. Per la sua ultima partita del girone alle ATP Finals e per conquistare le semifinali lo spagnolo rischierà tutto contro Daniil Medvedev.

Carlitos ha dichiarato: “Sono molto contento. Oggi ho mostrato il mio gioco e sono entrato in partita con più fiducia rispetto alla partita precedente. Battere Andrey è qualcosa che ti dà molta fiducia. Questa vittoria è ancora più speciale dopo aver perso la prima partita. Avete già visto che è stato difficile per me mostrare il mio livello negli ultimi tornei, quindi questa partita mi aiuterà molto per la prossima. Ho capito che per avere successo qui dovevo colpire prima del mio avversario. Questa è la chiave in questo torneo per avere opzioni ed è quello che ho fatto oggi“.

“Dopo questa vittoria per me è cambiato tutto – continua il tennista spagnolo-. Cercherò di prepararmi per la prossima partita nello stesso modo in cui ho fatto oggi e cercherò di dare tutto per battere Medvedev. Nel nostro ultimo duello mi ha battuto giocando ad alto livello. Adesso non voglio pensare alle vacanze, voglio qualificarmi per la semifinale“.

Alcaraz alla fine parla del match che ha visto Jannik Sinner battere il numero 1 al mondo, Novak Djokovic: “L’ho vista. È stata una delle migliori partite dell’anno. Un tennis di alto livello qualitativo. Penso che il match sia piaciuto a tutti. Mi è piaciuto. Sinceramente sarebbe molto dura se incontrassi Jannik qui in Italia. Gli spalti lo sostengono, ma mi piacerebbe giocare contro di lui. E’ uno dei migliori e penso che l’anno prossimo avrà la possibilità di essere il numero 1“.