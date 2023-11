Atp Finals Torino 2023, Rublev: “Non sono riuscito a gestire la frustrazione, sono molto deluso”

“Non è facile accettare queste sconfitte perché avevo tanta voglia e speranza di finire bene la stagione. A volte, quando le cose non vanno bene, è inevitabile rimanere delusi e oggi non sapevo come gestire la situazione”. Sono le parole di Andrey Rublev, apparso ancora una volta molto amareggiato e frustrato dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz che fa il paio con quella con Medvedev. “Non importa chi affronto, non voglio mai perdere, e ancor di più visto che la mia stagione è già finita e non sono riuscito a mostrare la mia versione migliore in questo torneo”, ha detto Rublev, privo di motivazione per la sua ultima partita, contro Zverev. “Sinceramente non mi aspetto nulla da quella sfida. Vorrei fare meglio che in queste due partite e basta, cercare di finire nel miglior modo possibile”, ha detto.

Rublev ha citato un momento chiave dell’incontro odierno con Alcaraz, ovvero un errore del giudice di linea sul finire del primo set: “È stata una decisione sbagliata da parte sua, ma questo fa parte dello sport, queste cose succedono sempre. Da lì in poi, Carlos ha giocato ad alto livello. È molto deludente che non sia riuscito a gestire il mio meglio la frustrazione”, ha concluso Rublev.