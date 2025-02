Amanda Anisimova vince il WTA 1000 Qatar, battendo pr 6-4, 6-3 Jelena Ostapenko in finale. La numero 21 al mondo l’ha spuntata dopo un’ora e venti di gioco effettivo, a cui si sono aggiunte alcune interruzioni a causa della pioggia. La partita si è aperta in equilibrio, con le giocatrici che si sono portate sul 3-3 prima che Anisimova mettesse a punto il rovescio del 5-4. Ostapenko, autrice di diversi doppi falli, ha perso terreno dall’avversaria. Nel secondo set, le due tenniste sono state costrette a uno stop dalla pioggia, quando il punteggio era fermo sul 3-3. Al rientro in campo, Anisimova è salita in cattedra, dominando il match.

LE PAROLE DI ANISIMOVA

“È incredibile”, ha dichiarato Anisimova dopo il successo: “È stata una settimana incredibile qui. Penso che ogni partita sia stata molto dura. Sono semplicemente super felice delle mie prestazioni e del mio livello qui, e riuscire a ottenere il mio primo titolo 1000 è davvero speciale per me“. “In realtà è stato piuttosto stressante, soprattutto con la pioggia, sul 3-3″, ha detto. “Cercavo di restare concentrata. Non c’è molto che nessuna delle due potesse fare con le condizioni. Ma penso che quel game sia stato molto importante e sono felice che sia andato a mio favore perché, come si è detto, è stato un momento molto impegnativo della partita“. “Penso di essere riuscita a eseguire davvero bene il rovescio. Ma ho anche lavorato molto sul dritto, su cui penso di aver fatto molti passi avanti. Penso di stare davvero cercando di sviluppare il mio gioco nel suo complesso, di entrare di più in rete e di usare il servizio a mio vantaggio”. Infine: “Penso che il mio gioco stia effettivamente prendendo forma e, sì, cerco ancora di colpire la mia linea di rovescio quando posso“.