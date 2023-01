Tenerife pazza per Shevchenko, Maestrelli KO in semifinale

Tenerife, 21 gennaio 2023 – Alexander Shevchenko viene trascinato in finale dal suo tennis e dal pubblico di Tenerife. Il tennista di Rostov sul Don si è aggiudicato per 6-4 6-3 la semifinale del Tenerife Challenger contro Francesco Maestrelli. Sul Centrale dell’Abama Tennis Academy, teatro dell’ATP Challenger 100 organizzato da MEF Tennis Events, tantissimo pubblico ha seguito con interesse la sfida. Nell’atto conclusivo, in programma domenica 22 gennaio alle ore 11.30 locali, il russo affronterà Sebastian Ofner. Con un’altra prestazione da dieci e lode l’austriaco ha vinto la prima semifinale di giornata per 6-3 6-4 contro qualificato ungherese Mate Valkusz.

Shevchenko firma il best ranking – In un centrale gremito è stata determinante la spinta del pubblico per Alexander Shevchenko, che si è regalato la seconda finale Challenger della carriera dopo quella vinta lo scorso anno a Bratislava. “Maestrelli è un avversario difficilissimo da affrontare. Serve veramente bene e nello scambio devi essere al 100% per prevalere con continuità – il commento della quinta testa di serie del Tenerife Challenger -. Il pubblico è stato incredibile, lo ringrazio per essere venuto e per avermi tifato con così tanto entusiasmo. Nei Challenger solitamente non giochiamo con così tanta gente, quindi è stata davvero una giornata meravigliosa”. Aspettando la finale contro Sebastian Ofner, Shevchenko è già certo del nuovo best ranking che virtualmente lo vede adesso alla 130° posizione del ranking ATP: “Ho ventidue anni quindi ho tempo per entrare nei primi cento, però sarebbe bello riuscirci già nel 2023. Iniziare la stagione vincendo un titolo sarebbe altrettanto importante e domani ci proverò, anche se Ofner è un amico che conosco bene e so per certo sarà un avversario difficile da battere”. Nonostante sia stato vicinissimo a rimettere in piedi la sfida nel secondo set, si chiude in semifinale l’avventura di Francesco Maestrelli. L’azzurro però archivia un’ottima settimana e può sorridere in vista della partecipazione ai due ATP Challenger 75 che Tenerife ospiterà complessivamente dal 30 gennaio al 12 febbraio.